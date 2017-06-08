В Кишиневе пройдет гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка (ВИДЕО)
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Протест против тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона об изменении избирательной системы состоится 11 июня, в 12 часов, перед зданием Парламента.
Место и время проведения созванного представителями гражданского общества протеста установлено в законном порядке, а примария Кишинева и полиция оповещены о протестной акции для обеспечения общественного порядка.
С призывом к своим сторонникам поддержать гражданский протест обратились также оппозиционные партии. В частности, о поддержке акции протеста публично заявили Либерал-демократическая партия Молдовы, «Наша партия», Партия «Действие и Солидарность», Партия «Платформа ”DA” и «Наш дом Молдова».
Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.
Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.
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