Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC) ...

Вице-спикер парламента Юрий Лянкэ озвучил сенсационную точку зрения, согласно которой «кража века» из молдавской банковской системы была необходимой для «спасения» Молдовы и ее граждан.

Об этом Лянкэ заявил в ходе проведенного в пятницу пленарного заседания парламента. Экс-премьер, а ныне вице-спикер от правящего большинства Юрий Лянкэ сделал свое заявление в ответ на замечание лидера ПКРМ Владимира Воронина, который считает, что место Лянкэ не в президиуме парламента, «а рядом с Филатом» (В тюрьме – Ред.).

Реплика Лянкэ поразила своей циничностью не только присутствующих в зале депутатов, но и политических обозревателей. «Хочу Вам сообщить, что решение которое я принял вместе с правительством для выделения банковских гарантий, было одним из самых тяжелых, но необходимых, которое спасло экономику страны, банковскую систему, граждан Республики Молдова», - подчеркнул Лянкэ, добавив, что это решение было похвалено и в престижном издании ”The Economist”. В то же время, Лянкэ не уточнил, кто является тем самым иностранным экспертом, посчитавшим «спасением» кражу миллиарда долларов из валютных резервов Молдовы.

Юрий Лянкэ, в 2013 году утвердивший преступную схему по концессии Кишиневского Аэропорта, является официальным автором первого пакета законов, который обеспечил кражу миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. 25 сентября 2014 года Лянкэ утвердил семь законов «под ответственность правительства» незаконным решением через парламент. Именно этот пакет законов позволил начать процедуру вывода средств из «Банка де Економий», Unibank и Banca Socială.

После этого, 13 ноября 2014 года, секретным распоряжением правительства Лянкэ, находящимся под спецуправление банкам Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK были выделены кредиты на сумму около десяти миллиардов леев, под 0,1%, сроком на три месяца. В установленные сроки кредиты так и не были возвращены.

Деньги были выделены из валютного фонда НБМ с целью «обеспечения стабильности финансовой системы, в условиях опасности возникновения системного финансового кризиса». Впоследствии бывший глава Минфина Вячеслав Негруцэ заявил, что деньги разворовывались из валютных резервов Нацбанка, в то время как банки Шора были средством для вывода денег.

Юрий Лянкэ стал депутатом 30 ноября 2014 года по спискам ЛДПМ, а уже 25 февраля 2015 г. вышел из партии, делегировавшей его в парламент и с тех пор консолидированно голосует с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком большинством депутатов.

2 июня, Лянкэ становится вице-спикером парламента. За него проголосовали 52 депутата контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком большинства депутатов.