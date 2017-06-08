PlahaLeaks. В Молдове действует международная преступная группировка по возбуждению/закрытию уголовных дел и контролю над Интерполом (DOC)

В Сети появилась переписка, свидетельствующая о преступлениях руководства прокуратуры и МВД, вошедших в сговор с находящимися в России и Великобритании заинтересованными лицами.

Переписка, часть которой была использована в представленном лидером «Нашей партии», мэром Бельц Ренато Усатым документальном фильме, появились в Сети на анонимном сайте #PlahaLeaks.

Как говорится в распространенном средствам массовой информации сообщении,

представленные на сайте сотни материалов СМС-переписки и части секретных документов

прямо указывают на деятельность организованной преступной группировки по возбуждению/закрытию уголовных дел в Молдове. В сферу этой же группировки входит и влияние через прокуроров и полицейских на международные правоохранительные структуры.

Организаторами этой группировки являются двое россиян, которые, находясь в России, за взятки контролировали деятельность таких высокопоставленных лиц в Молдове, как Генпрокурор Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, Прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с оргпреступностью Виталий Бусуйок, а также бывший глава Национального бюро Интерпола Фредолин Лекарь. Связь с ними поддерживалась через адвокатов, а оплату обеспечивал находившийся в международном розыске «черный банкир» Герман Горбунцов, который, по данным переписки, финансировал деятельность этой преступной схемы с целью исключения себя из международного розыска.

Сумма взяток исчислялась десятками тысяч долларов, а за сумму в 100 тысяч долларов прокуроры и сотрудники МВД обеспечивали закрытие процедуры международного розыска, в том числе через структуру Интерпол.

«Вершиной всей этой преступной пирамиды является председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк. В отношении неугодных ему лиц, за мзду, возбуждаются уголовные дела и обеспечивается их беспрепятственное прохождение в прокуратуре и судах», - говорится на сайте #PlahaLeaks.

На страницах ресурса также представлены и копии конфиденциальных документов Интерпола и других международных структур, за взятки переданных правоохранителями координаторам и финансисту этой организованной группировки.

Сопоставив известные факты из уже прошедших судебных процессов, обратила на себя внимание, в частности, осведомленность участников группировки относительно не только планируемых действий прокуроров в суде, но даже и принимаемых судьями решений, еще до момента их вынесения.

Кроме того, из переписки даже видно, что и запросы в международные структуры делались скоординированно с преступниками.

Ниже, представлен только один из эпизодов, указывающий на преступную деятельность группировки, в которую входили и представители высшего руководства прокуратуры и МВД. Дело происходит накануне и в день судебного заседания от 24 октября, когда суд выносит решение об объявлении мэра Бельц Ренато Усатого в международный розыск на основании ложных показаний Германа Горбунцова, которого за это снимают из розыска: