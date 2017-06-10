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Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы

Опубликовано : 11 июнь 2017 г. 10:32 | Просмотров: 13574 | Категория: Власть, Криминал

Полиция блокирует по всей стране передвижение любого автотранспорта, направляющегося в Кишинев, в день гражданского протеста против сговора Додона и Плахотнюка по изменению избирательной системы.

Согласно многочисленным сообщениям в соцсетях, под угрозой увольнения или лишения лицензий, водители региональных автопредприятий были заранее предупреждены о «нежелательности» выезда автобусов на маршруты в Кишинев. Движение общественного автотранспорта из Криулян и Страшен на Кишинев просто заблокировано полицией. Подобная ситуация – в большинстве районов.

Другим методом по недопущению сбора недовольных в Кишиневе стало централизованное исполнение примарами сел и городов от Демпартии указания по свозу работников примарий, школ и госпредприятий на некие митинги в поддержку власти в региональных городах. Так, из южных районов людей свозят в Кагул, из центральных – в Яловены, из северных – в Единцы. Каждый автобус «в поддержку властей» сопровождается сотрудником полиции.

В то же время, в Кишинев стянуты дополнительные силы полиции. Все структуры МВД подняты по тревоге.

Полицейские «документируют» всех водителей автотранспорта, довезших до Кишинева людей, собирающихся пойти на протест.

Протест против тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона об изменении избирательной системы состоится 11 июня, в 12 часов, перед зданием Парламента.

Ранее уже сообщалось, что в результате сговора контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком и фактически возглавляемой президентом Игорем Додоном Партии социалистов, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.



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