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В Кишиневе прошел многотысячный митинг протеста против сговора Додона и Плахотнюка (ФОТО)

Опубликовано : 11 июнь 2017 г. 17:39 | Просмотров: 2223 | Категория: Страна

Несмотря на препятствия со стороны властей, более 5 тысяч человек собрались на гражданский протест против намерения занимающего должность президента Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка изменить избирательную систему.

Многотысячная акция протеста, организованная по призыву представителей гражданского общества, прошла в воскресенье перед зданием Парламента под лозунгом «Меняем на систему (избирательную), меняем вас (политиков)!».

Акция протеста, сопровождалась лозунгами, «Долой Плахонтюка!», «Молдова!», «Верните миллиард!», «Долой воров!», «Мы – народ!». Основным требованием участников акции, является отзыв законопроекта Додона о переходе к смешанной системе.

Выступающие обратили внимание международных структур, что, несмотря на заверения властей, в молдавском обществе нет широкого консенсуса по поводу изменения избирательной системы.

Гражданская акция протеста была поддержана рядом оппозиционных партий: «Нашей партией», Партией «Действие и Солидарность», Партией «Платформа ”DA” и «Наш дом Молдова».

Протесты в Молдове начались после того, как в результате тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додон, в нарушение всех процедур, 5 мая в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.



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