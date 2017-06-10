Партия Плахотнюка собрала госслужащих для поддержки инициативы Додона (ФОТО) ...

Госслужащих предприятий, контролируемых Демпартией, согнали в воскресенье в Яловены, Кагул и Единцы на митинги в поддержку инициированной Игорем Додоном смешанной избирательной системы.

Десятки автобусов со всей страны организованно, под эскортом полиции, свозили сотрудников госпредприятий ”Moldovagaz”, ”Moldtelecom”, «Железной дороги», электрораспределительных сетей, дорожных предприятий, учителей и воспитателей детсадов на так называемые митинги в поддержку смешанной избирательной системы. В подвозе были задействованы и партийные автобусы Демпартии.

Организованный и беспрепятственный подвоз госслужащих имел место на фоне поступивших со стороны полиции и Нацагентства по автотранспорту угроз водителям автобусов и руководителям автопредприятий, намеревавшихся выехать на Кишинев с участниками Гражданского протеста против изменения избирательной системы.

В этих городах, в рамках анонимной информационной кампании «гражданского общества по поддержке смешанной избирательной системы», после выступлений депутатов и примаров от Демпартии, а также госчиновников в поддержку смешанной избирательной системы были устроены концерты. Примечательно, что выступившие на этих концертах исполнители Юрий Садовник, Зинаида Жуля, Наталья Гордиенко, Анишоара Окишану еще месяц назад безоговорочно поддерживали только переход на одномандатную систему.

Ни Игорь Додон, ни Партия социалистов пока не сообщали, для чего представителям Плахотнюка понадобилось собирать акции в поддержку инициативы Додона об изменении избирательной системы.

Ранее уже сообщалось, что 5 мая, в результате тайных договоренностей олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона, в нарушение всех процедур, в первом чтении был утвержден законопроект Партии социалистов о переходе на смешанную избирательную систему.

Как представители Плахотнюка, так и сам Додон, заявили, что это явилось «компромиссом», несмотря на то, что по данным всех соцопросов, изменение избирательной системы не фигурирует среди приоритетов в обществе.