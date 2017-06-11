Сотрудники японского предприятия в Кишиневе объявили забастовку (ФОТО) ...

Около 500 сотрудников молдавского филиала японской компании «Fujikura» или треть всех сотрудников начали в понедельник, 12 июня, забастовку из-за низких зарплат.

Один из работников завода «Fujikura Automotive MLD», специализирующегося в производстве автомобильных кабелей, заявил для агентства «MOLDNEWS», что люди начали бастовать из-за «неадекватных зарплат».

«Сейчас на улице находятся около 500 сотрудников, потому что в этом месяце мы не получили адекватной зарплаты, то есть, если в прошлые месяцы зарплата составляла 5-6 тысяч, то в этом месяце максимальная зарплата равнялась 2-3 тыс. леев. Нам меньше заплатили за тот же объем работы, без объяснений. Директор не может объяснить причины, а лишь обещает, что все выяснит», - заявил для корр. «MOLDNEWS» сотрудник компании Юрий Скворцов.

Представителей руководства молдавского филиала японской компании не нашли, чтобы прокомментировать ситуацию.

Работники обещают защищать свои права и «бастовать», пока им не выплатят полную зарплату.

Иностранная компания «Fujikura» - производитель оптоволокна и кабелей для японской автомобильной промышленности. В концерне «Fujikura» работают более 45 000 людей по всему миру. В Республике Молдова компания была отобрана в качестве резидента Зоны свободного предпринимательства «Expo-Business-Chişinău», производственный процесс начался в конце августа 2016 г.

Официальный запуск компании в Кишиневе состоялся в апреле с.г. На кишиневском заводе, где работают около 1500 молдавских граждан, производятся кабеля для машин, которые впоследствии экспортируются в Европейский союз.