Массовые задержания оппозиции проходят в Москве и Санкт-Петербурге в День России (ВИДЕО) ...

Сотни человек уже задержаны в Москве и Санкт-Петербурге в ходе митингов оппозиции. Во время применения силы полицией. протетсующие скандировали "С Днем России!" и "Позор!".

О задержаниях сообщают оппозиционные СМИ и гражданские активисты в соцсетях. Также сообщается, что власти задержали оппозиционера Алексея Навального в подъезде собственного дома.

Как сообщает издание Фонтанка.ру, на Марсовом поле в Санкт-Петербурге уже задержано свыше 300 человек, в том числе пенсионеров и несовершеннолетних.

По сообщениям агентства «Медуза» и гражданского ресурса «ОВД-Инфо», в Москве, сотрудники полиции задержали более 120 человек.

Речь идет как о задержанных на Тверской улице, так и на проспекте Сахарова, где акция против коррупции санкционирована властями.

Мэрия Москвы согласовала проведение 12 июня антикоррупционной акции на проспекте Сахарова. Однако вечером 11 июня организатор акции — Алексей Навальный — заявил, что из-за давления властей на подрядчиков на Сахарова не удалось установить сцену. Навальный призвал прийти на Тверскую, где проходят официальные мероприятия к Дню России. От акции на Сахарова организаторы также не отказались.

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

СМИ сообщают, что инициативу поддержали в 187 городах России.