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Навального задержали за сообщение в Интернете

Опубликовано : 12 июнь 2017 г. 16:52 | Просмотров: 953 | Категория: Мир

Оппозиционер и лидер российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был задержан полицией у входа в подъезд своего дома еще до начала протестной акции в центре Москвы.

Как передает «Интерфакс», в его отношении будет составлен административный протокол. Задержаны также сотни сторонников акции против коррупции в основных городах России. Оппозиционные российские СМИ сообщают уже о более 400 задержанных в Москве и еще более 300 – в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе Московской полиции сообщили, что причиной задержания Навального стали его сообщения в Интернете.

«Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идёт мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, - на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в суд для принятия решения», - сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

В Кремле решение о переносе акции оппозиции расценили, как провокационную. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с переносом акции оппозиции с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу является вопросом столичной мэрии. Вместе с тем, пресс-секретарь главы государства добавил, что «важно избегать каких-либо провокационных и незаконных действий».

Накануне поздно вечером Навальный на своем сайте опубликовал призыв организовать мирное шествие на Тверской в День России 12 июня. Ранее власти Москвы разрешили провести митинг на проспекте Сахарова, однако, по словам политика, ему не удалось договориться с подрядчиками об установке сцены и звукового оборудования. Он сослался на то, что подрядчикам не разрешают с ним сотрудничать в администрации города.

Прокуратура Москвы предупредила организаторов о "недопустимости нарушений закона".
Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов.



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