На флаге США может появиться еще одна звезда ...

Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.

Сейчас Пуэрто-Рико представляет собой свободно ассоциированное с США государство. При этом остров фактически подконтролен Соединенным Штатам.

Явка на референдуме составила всего 23%. За присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки.

Референдум, результаты которого не имеют обязательной силы, проводится на острове уже в пятый раз. В 2012 году жители высказались за присоединение к США в качестве штата, однако Конгресс, за которым остается окончательное решение о статусе Пуэрто-Рико, так и не вынес этот вопрос на обсуждение. Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.

Внешний долг острова составляет 72 млрд долларов, а ВВП - около 103 млрд долларов.

Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.

В случае вхождения Пуэрто-Рико в состав США, на государственном флаге количество звезд увеличится до 51. Это будет 28-ое изменение флага США, с момента появления 2 декабря 1775 года Континентального флага, поднятого в гавани Филадельфии. Количество звезд на флаге США символизировало количество штатов.

На статус штата также претендует округ Колумбия, где референдум по этому поводу состоялся 8 ноября 2016 года параллельно с выборами президента.

Последняя, 50-я звезда была добавлена на флаг США 4 июля 1960 года, когда статус штата получили Гавайи.