На флаге США может появиться еще одна звезда
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Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.
Сейчас Пуэрто-Рико представляет собой свободно ассоциированное с США государство. При этом остров фактически подконтролен Соединенным Штатам.
Явка на референдуме составила всего 23%. За присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки.
Референдум, результаты которого не имеют обязательной силы, проводится на острове уже в пятый раз. В 2012 году жители высказались за присоединение к США в качестве штата, однако Конгресс, за которым остается окончательное решение о статусе Пуэрто-Рико, так и не вынес этот вопрос на обсуждение. Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.
Внешний долг острова составляет 72 млрд долларов, а ВВП - около 103 млрд долларов.
Сторонники вхождения в состав США утверждают, что эта мера позволит получить федеральное финансирование и более гибкие условия банкротства.
В случае вхождения Пуэрто-Рико в состав США, на государственном флаге количество звезд увеличится до 51. Это будет 28-ое изменение флага США, с момента появления 2 декабря 1775 года Континентального флага, поднятого в гавани Филадельфии. Количество звезд на флаге США символизировало количество штатов.
На статус штата также претендует округ Колумбия, где референдум по этому поводу состоялся 8 ноября 2016 года параллельно с выборами президента.
Последняя, 50-я звезда была добавлена на флаг США 4 июля 1960 года, когда статус штата получили Гавайи.
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