Додон отказался от требования досрочных выборов (ВИДЕО) ...

Занимающий должность президента Игорь Додон окончательно отказался еще от одного своего предвыборного обещания – об организации досрочных парламентских выборов.

Как заявил Додон на проведенном посольством России Торжественном приеме в честь Дня России, «годом выборов» будет 2018 год, когда в Молдове пройдут очередные парламентские выборы.

Ранее, как во время предвыборной кампании, так и уже в должности президента Додон неоднократно заявлял, что его целью является роспуск парламента и организация досрочных парламентских выборов.