Додон отказался от требования досрочных выборов (ВИДЕО)
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Занимающий должность президента Игорь Додон окончательно отказался еще от одного своего предвыборного обещания – об организации досрочных парламентских выборов.
Как заявил Додон на проведенном посольством России Торжественном приеме в честь Дня России, «годом выборов» будет 2018 год, когда в Молдове пройдут очередные парламентские выборы.
Ранее, как во время предвыборной кампании, так и уже в должности президента Додон неоднократно заявлял, что его целью является роспуск парламента и организация досрочных парламентских выборов.
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