КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров ...

Информация о том, что Координационный совет по телерадиовещанию «рекомендовал» местным телеканалам не допускать в эфир представленный Ренато Усатым фильм о деятельности организованной преступной группировки, специализирующейся на возбуждении заказных уголовных дел на противников олигарха Владимира Плахотнюка расценена в КСТР, как лживая и не соответствующая действительности.

Орган надзора за деятельностью вещателей распространил в этой связи и специальный пресс-релиз, в котором указано, что на прошедшем 8 июня заседании даже не обсуждалась данная тематика, а всякая информация о недопущении в эфир фильма «Молдова – территория беззакония» расценивается, как «ложь».

«Каких-либо ссылок на указанный фильм не было. В этой связи Координационный совет по телерадиовещанию подтверждает, что ни в какой форме не давал «рекомендаций» телеканалам о показе или непоказе фильма «Молдова – территория беззакония», - говорится в пресс-релизе КСТР.

В то же время, КСТР ничего не сообщает о причинах, по которым ряд местных телеканалов отказались выдавать в эфир упомянутый документльный фильм.

Ранее сообщалось, что лидером оппозиционной «Нашей партии», мэром Бельц Ренато Усатым был выпущен документальный фильм «Молдова – территория беззакония». Согласно представленным документальным свидетельствам, в организованную преступную группировку входили Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк.

Указанные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении «черного банкира» Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Ренато Усатого, с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.

Прокуроры и полицейские также координировали свои действия с преступниками, предоставляя им строго конфиденциальные документы Интерпола и служебной переписки с правоохранительными структурами других стран.

Из переписки координаторов этой преступной схемы – двоих российских предпринимателей следует, что всей этой схеме покровительствует олигарх и лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк.

Координаторы преступной схемы не скрывали, что в качестве оплаты за их работу, Плахотнюк пообещал им предоставить возможность заняться «рыбной темой» (отмыванием денег) через Приднестровье.