МЕНЮ
Twitter
﻿ 15
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:14  

КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров

13.06.2017  

Додон отказался от требования досрочных выборов (ВИДЕО)

12.06.2017  

На флаге США может появиться еще одна звезда

12.06.2017  

Навального задержали за сообщение в Интернете

12.06.2017  

Массовые задержания оппозиции проходят в Москве и Санкт-Петербурге в День России (ВИДЕО)

12.06.2017  

Сотрудники японского предприятия в Кишиневе объявили забастовку (ФОТО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров

Опубликовано : 14 июнь 2017 г. 10:14 | Просмотров: 703 | Категория: Власть

Информация о том, что Координационный совет по телерадиовещанию «рекомендовал» местным телеканалам не допускать в эфир представленный Ренато Усатым фильм о деятельности организованной преступной группировки, специализирующейся на возбуждении заказных уголовных дел на противников олигарха Владимира Плахотнюка расценена в КСТР, как лживая и не соответствующая действительности.

Орган надзора за деятельностью вещателей распространил в этой связи и специальный пресс-релиз, в котором указано, что на прошедшем 8 июня заседании даже не обсуждалась данная тематика, а всякая информация о недопущении в эфир фильма «Молдова – территория беззакония»  расценивается, как «ложь».

«Каких-либо ссылок на указанный фильм не было. В этой связи Координационный совет по телерадиовещанию подтверждает, что ни в какой форме не давал «рекомендаций» телеканалам о показе или непоказе фильма «Молдова – территория беззакония», - говорится в пресс-релизе КСТР.

В то же время, КСТР ничего не сообщает о причинах, по которым ряд местных телеканалов отказались выдавать в эфир упомянутый документльный фильм.

Ранее сообщалось, что лидером оппозиционной «Нашей партии», мэром Бельц Ренато Усатым был выпущен документальный фильм «Молдова – территория беззакония». Согласно представленным документальным свидетельствам, в организованную преступную группировку входили Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк.

Указанные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении «черного банкира» Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Ренато Усатого, с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.

Прокуроры и полицейские также координировали свои действия с преступниками, предоставляя им строго конфиденциальные документы Интерпола и служебной переписки с правоохранительными структурами других стран.   

Из переписки координаторов этой преступной схемы – двоих российских предпринимателей следует, что всей этой схеме покровительствует олигарх и лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк.

Координаторы преступной схемы не скрывали, что в качестве оплаты за их работу, Плахотнюк пообещал им предоставить возможность заняться «рыбной темой» (отмыванием денег) через Приднестровье.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров

КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров ...

Просмотров: 707
Додон отказался от требования досрочных выборов (ВИДЕО)

Додон отказался от требования досрочных выборов (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3900
Партия Плахотнюка собрала госслужащих для поддержки инициативы Додона (ФОТО)

Партия Плахотнюка собрала госслужащих для поддержки инициативы Додона (ФОТО) ...

Просмотров: 3731
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы

Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы ...

Просмотров: 15548
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)

Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC) ...

Просмотров: 16429
КСТР запретил показывать фильм-разоблачение о преступлениях прокуроров в интересах Плахотнюка

КСТР запретил показывать фильм-разоблачение о преступлениях прокуроров в интересах Плахотнюка ...

Просмотров: 10658


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017

LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017

Просмотров: 5699
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017

LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017

Просмотров: 3732
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017

Просмотров: 3247
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы

Просмотров: 3184
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)

Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)

Просмотров: 24883
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

Просмотров: 19330
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)

Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)

Просмотров: 16429
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

Просмотров: 16179
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

Просмотров: 15680
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы

Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы

Просмотров: 15548
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

Просмотров: 14824
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

Просмотров: 13857
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3406
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7746
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8873
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7674
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7554
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров

КСТР не запрещает к показу фильм-расследование о преступлениях подконтрольных Плахотнюку прокуроров

13.06.2017  Додон отказался от требования досрочных выборов (ВИДЕО)
11.06.2017  Партия Плахотнюка собрала госслужащих для поддержки инициативы Додона (ФОТО)
11.06.2017  Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
ЛЮДИ
Сотрудники японского предприятия в Кишиневе объявили забастовку (ФОТО)

Сотрудники японского предприятия в Кишиневе объявили забастовку (ФОТО)

30.05.2017  Генсек Совета Европы поддержал обвиненного властями «в экстремизме» политзаключенного Григория Петренко
23.05.2017  Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)
14.05.2017  Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы

Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы

10.06.2017  #PlahaLeaks. В Молдове действует международная преступная группировка по возбуждению/закрытию уголовных дел и контролю над Интерполом (DOC)
10.06.2017  Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
06.06.2017  Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2017 (33)
Май 2017 (87)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank