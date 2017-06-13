В четверг состоится последнее заседание по делу ”группы Петренко”, длящемуся около двух лет ...

Спустя около 20 месяцев судебный процесс по делу, возбужденному после антиправительственных протестов 6 сентября 2015 г. с участием бывшего депутата Григория Петренко и других оппозиционных активистов, дошло до финальной точки.

Последнее судебное заседание запланировано на четверг, 15 июня, в 9.30 в Кишиневском суде сектора Рышкань.

По словам бывшего депутата Григория Петренко, на этом заседании состоятся судебные прения, а прокуроры будут запрашивать наказания для каждого подсудимого в отдельности.

В то же время подсудимые будут иметь право на последнее слово в свою защиту.

Неизвестно, будет ли провозглашен приговор в тот же день или позднее, поскольку у суда в распоряжении 30 дней для принятия решения после окончания судебных прений. "Предположительно, будем работать целый день, состоятся судебные прения, в рамках которых прокуроры и подсудимые выскажут свои позиции", - заявлял Петренко 5 июня, когда объявили о переносе заседания на 15 июня.

На судебном заседании 5 июня присутствовали представители ряда зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, включая представителей посольства США, Делегации ЕС, посольства Германии, посольства Швеции, Миссии ОБСЕ, других международных организаций.

В конце мая генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, находящийся с рабочим визитом в Кишиневе, провел встречу с лидером оппозиционной партии "Наш дом - Молдова", экс-депутатом и политическим заключенным Григорием Петренко, обвиняемым властями в «организации массовых беспорядков». Стороны обсудили политические преследования в Молдове».

Впоследствии Турбьёрн Ягланд сообщил, что в Совете Европы «следили с самого начала за делом, в котором обвиняется Петренко и будут следить за ним до конца». «Мы с самого начала следили за его делом, поскольку могли быть нарушены его фундаментальные права на свободное выражение. Я не судья и не могу этого утверждать, но заинтересован узнать, чем закончится это дело. (...) Насколько я понял, решение должно быть принято в скором времени. Мы не можем напрямую вмешиваться в судебные процессы, но будем следить за делом Петренко», - заявил Ягланд.

Бывший депутат, лидер оппозиционной партии "Наш дом - Молдова" (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи были арестованы после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года.

После более полугода нахождения в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом "группа Петренко" была помещена под судебный контроль, но с рядом ограничений, в том числе запретом участвовать в акциях протеста и покидать населенный пункт (впоследствии территорию страны). Судебный контроль ежемесячно продлевался по запросу прокуроров.

Члены "группы Петренко" были признаны "политическими заключенными" в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.