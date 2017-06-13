Додон перестал официально обращаться от имени всех граждан страны (ВИДЕО)
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Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон отказался поздравить Россию с Национальным праздником от имени Молдовы, ограничившись высказать поздравления «от имени большинства граждан».
На состоявшемся 12 июня в посольстве России Торжественном приеме в честь Дня России, Додон настоял именно на такой форме поздравления.
«Позвольте от имени большинства, настаиваю, большинства граждан Республики Молдова поздравить всех с Днем России», - заявил Игорь Додон в своем качестве президента на приеме. В то же время, не уточнил, кто именно входит в представляемое им «большинство граждан».
Примечательно, что сразу после того, как Додон стал президентом, он публично объявил, что будет «президентом всех граждан».
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