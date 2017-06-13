Додон перестал официально обращаться от имени всех граждан страны (ВИДЕО) ...

На состоявшемся 12 июня в посольстве России Торжественном приеме в честь Дня России, Додон настоял именно на такой форме поздравления.

«Позвольте от имени большинства, настаиваю, большинства граждан Республики Молдова поздравить всех с Днем России», - заявил Игорь Додон в своем качестве президента на приеме. В то же время, не уточнил, кто именно входит в представляемое им «большинство граждан».

Примечательно, что сразу после того, как Додон стал президентом, он публично объявил, что будет «президентом всех граждан».