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Минюст возглавляет невежда от партии Плахотнюка (ВИДЕО)

Опубликовано : 14 июнь 2017 г. 16:30 | Просмотров: 1463 | Категория: Власть

Возглавляющий министерство юстиции, зам.председателя Демпартии Владимир Чеботарь даже не знает повод, по которому он приходит возлагать цветы в вместе с другими членами правительства Павла Филипа.

Видимо, пришедший «по разнарядке» возлагать цветы к памятнику жертв сталинских депортаций, министр юстиции Владимир Чеботарь сообщил журналистам телеканала ProTV, что день 13 июня является днем первых массовых депортаций, но признался, что не знает точно, когда имели место эти депортации. «В 36-м, кажется, году. Но не помню точно», - добавил вице-председатель Демпартии, министр юстиции Владимир Чеботарь.

Чеботарь до своего назначения министром юстиции, возглавлял Авиационную администрацию, потом был вице-министром транспорта и дорожной инфраструктуры, а затем Генеральным директором Железной дороги.

Известно, что первая волна депортаций в Молдавской ССР прошла в ночь с 12 на 13 июня 1941 года. Тогда, согласно документам, были депортированы более 22000 человек. В Сибирь и Казахстан были депортированы целые семьи, вместе с детьми.


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