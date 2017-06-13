Всемирный банк уличил вице-спикера Лянкэ во лжи ...

Вице-спикер парламента Юрий Лянкэ был уличен во лжи после того, как попытался переложить ответственность за кражу миллиарда из валютных резервов на Всемирный банк.

В среду Всемирный банк распространил Заявление в связи с появившимися в социальных сетях утверждениями бывшего премьер-министра, а ныне вице-председателя парламента Юрия Лянкэ.

«Выданная в ноябре 2014 года гарантия правительства Нацбанку Молдовы в связи с понесенными убытками из-за банковской кражи не была принята в результате советов / рекомендаций со стороны Всемирного банка. Более того, Всемирный банк не знал о намерениях правительства по выдаче гарантии, до момента ее вступления в силу», - говорится в Заявлении Всемирного банка.

10 июня, Лянкэ написал в социальных сетях, что подписанная им гарантия правительства банкам Шора была выделена «чтобы люди не остались без отложенных ими за всю жизнь вложений». «Я подписал гарантию только после совета / рекомендации международных финансовых структур: Всемирного банка и Международного валютного фонда», - подчеркнул Лянкэ.

Юрий Лянкэ, в 2013 году утвердивший преступную схему по концессии Кишиневского Аэропорта, является официальным автором первого пакета законов, который обеспечил кражу миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. 25 сентября 2014 года Лянкэ утвердил семь законов «под ответственность правительства» незаконным решением через парламент. Именно этот пакет законов позволил начать процедуру вывода средств из «Банка де Економий», Unibank и Banca Socială.

После этого, 13 ноября 2014 года, секретным распоряжением правительства Лянкэ, находящимся под спецуправление банкам Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK были выделены кредиты на сумму около десяти миллиардов леев, под 0,1%, сроком на три месяца. В установленные сроки кредиты так и не были возвращены.

Деньги были выделены из валютного фонда НБМ с целью «обеспечения стабильности финансовой системы, в условиях опасности возникновения системного финансового кризиса». Впоследствии бывший глава Минфина Вячеслав Негруцэ заявил, что деньги разворовывались из валютных резервов Нацбанка, в то время как банки Шора были средством для вывода денег.

Юрий Лянкэ стал депутатом 30 ноября 2014 года по спискам ЛДПМ, а уже 25 февраля 2015 г. вышел из партии, делегировавшей его в парламент и с тех пор консолидированно голосует с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком большинством депутатов.

2 июня, Лянкэ становится вице-спикером парламента. За него проголосовали 52 депутата контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком большинства депутатов.