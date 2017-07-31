Агентство OMEGA подверглось запугиванию за разглашение информации о полицейской наркомафии (DOC) ...

В четверг на электронный адрес агентства OMEGA поступило письмо со стороны Управления собственной безопасности МВД, в котором нас уведомили о том, что Отдел собственной безопасности и борьбы с коррупцией МВД начал расследование «по поводу опубликованного Вами 25.07.2017 г. сообщения на официальной странице».

В результате, МВД «уважительно потребовало», «в кратчайший срок» сообщить данные человека, посредством которого была добыта опубликованная информация, а также изображение «относительно инцидентов с личным составом ГИП МВД, для его более детального допроса».

В ходе телефонного разговора с написавшим требование офицером МВД И.Мереуцэ, нам было уточнено, что речь идет именно о материале по сокрытию полицией информации о работающих в МВД наркодельцах. Мы попытались узнать, может УСБ МВД заинтересовалось сообщениями о полицейских-титушках, также опубликованными 25 июля, однако, офицер МВД сообщил, что «эта тема их не интересует».

В этой связи агентство OMEGA считает необходимым заявить следующее:

Расцениваем указанные действия полиции, как неприкрытую угрозу, направленную на подавление свободы слова в Молдове. Мы не намерены раскрывать наши источники информации. Более того мы уверены, что под пресловутым термином «тайны следствия», которым прикрываются некоторые полицейские, руководство МВД пытается скрыть преступления, в которых лично замешаны определенные высшие чины МВД.

Считаем, что информация о деятельности крупной организованной преступной группировки по доставке и торговле наркотиками «под крышей» МВД, при непосредственном участии офицеров полиции и, предположительно, прокуроров, является тягчайшим преступлением и не может быть «тайной следствия». Поэтому, считаем, что подобные преступления, совершаемые теми, кто по Закону обязан их не допускать, является информацией, представляющей общественный интерес и не должна скрываться от налогоплательщиков.

Нам доподлинно известно, что руководство МВД намеревалось скрыть факт задержания с поличным представителей этой группировки, а тот факт, что МВД вышло с запоздалым и скрывающим серьезные детали сообщением для прессы лишь подтверждает наши подозрения.

Обращаем внимание Миссии ОБСЕ в Молдове, Делегации Евросоюза в Молдове, Посольства Соединенных Штатов, международных и национальных правозащитных организаций относительно данного факта неприкрытого давления со стороны государства и прямого нарушения свободы СМИ. Считаем, что эти преднамеренные действия полиции стоят в одном ряду с другими участившимися фактами запугивания СМИ, предпринимаемыми государством, и лишний раз свидетельствуют об установлении в Молдове диктатуры бесправия и репрессий в отношении сопротивляющихся установившейся в Молдове тоталитарной хунте.