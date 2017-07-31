Додон признал, что фонд его жены финансируется из-за рубежа (ВИДЕО)

Об этом Додон признался журналистам в ходе проведенной им в среду пресс-конференции.

Додон сообщил, что «уже есть и официальные переводы денег от иностранных организаций» и не видит в этом «никакой проблемы».

«Есть и некоторые иностранные партнеры, которые готовы и даже переводят средства на счет благотворительного фонда, из которых и спонсируются различные благотворительные акции», - отметил Додон.

Примечательно, что Додон использует официальный сайт Президента для сбора средств на деятельность фонда собственной жены, для чего выделена целая категория «Первая Леди», хотя ни одним законом не определен ни подобный статус, ни такое название супруги президента. Счета фонда жены Додона открыты в банке олигарха Владимира Плахотнюка.