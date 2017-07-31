Из Кишиневского аэропорта был депортирован депутат Госдумы России
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Молдавские пограничные власти запретили въезд на территорию Молдовы российскому депутату, выдворив его из Молдовы ближайшим рейсом на Москву.
Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Министерстве внутренних дел.
Депутатом Госдумы России оказался Шперов Павел Валентинович. Он состоит во фракции ЛДПР.
Шперова не пропустили, несмотря на предъявление дипломатического паспорта, без объяснения причин.
Известно также, что в аэропорту Кишинева задержаны еще 10 человек, направлявшихся из Москвы в различные города в Приднестровском регионе.
Ни Пограничная полиция Молдовы, ни Посольство России в Молдове пока ничего не сообщали об инциденте.
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