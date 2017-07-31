Стена молдавских титушек – VI (ФОТО)

Титушки времен режима Януковича в период протестов на Майдане в Киеве стали активно привлекаться правящим в Молдове режимом.

Отличие от «украинского варианта» в том, что в Молдове роль титушек выполняют полицейские в гражданском, часть из которых специально подготовлена для организации провокаций и беспорядков в ходе антиправительственных акций протеста, дискредитируя любой протест.

Примечательно, что в этой бригаде титушек-полицейских есть даже женщины. Отличительная черта почти всех провокаторов-полицейских – наличие сумки через плечо или рюкзака в случае с женщинами.

Действия молдавских титушек были особенно заметны в ходе состоявшихся 19-20 июля акций протеста оппозиции, протестующей против введения новой избирательной системы.

Внедряясь в массу протестующих, и втираясь в доверие к манифестантам эти тихушники-полицейские даже выкрикивают лозунги «Жос Плахотнюк!», «Додон ла томберон!», другие антиправительственные лозунги.

Они же из-за спины протестующих бьют кулаком или ногой полицейского в униформе и выдают это за нападение на полицейского, совершенное протестующими, с целью их ареста.

Обращает на себя внимание не только скоординированность их действий, но и полная безнаказанность и, более того, покровительство их действий со стороны полиции. Все обращения протестующих к полицейским о прекращении действий провокаторов цинично игнорировались.