Стали известны детали о скрытом имуществе Додона

Занимающий должность президента Игорь Додон владеет внушительным списком недвижимости, включая целые гектары в столице, а также доли в ресторанах и отелях.

Об этом заявил в четверг мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, возмущенный бездействием прокуроров, равнодушных к деятельности Додона в процессе приватизации публичной собственности.

«Странно, почему не расследуется деятельность по приватизации, которую он (Додон – Ред.) проводил, будучи в Министерстве экономики», - заявил в суде журналистам Киртоакэ. Среди перечисленных им объектов, принадлежащих Додону, фигурируют доли в ряде отелей в Кишиневе; около 10 га земли в тепличном комплексе «Грэдина Молдовей» на ул. Т.Владимиреску; рестораны в парках , включая полгектара земли в столичном парке «Ла Извор». Кроме того, как утверждает Киртоакэ, Додону принадлежит и приватизированный на сомнительных условиях санаторий «Молдова» на украинском побережье Черного моря в пос.Сергеевка.

Мэр Кишинева заверил журналистов, что обладает документальным подтверждением всего того, что он сказал о сокрытой недвижимости Додона.

Ни один из объектов недвижимости не фигурирует в поданных Игорем Додоном декларациях о доходах.

Сам Додон пока никак не прокомментировал озвученную Дорином Киртоакэ информацию.