Вице-премьера России Дмитрия Рогозина не пустили в Молдову

Несмотря на заверения президента Игоря Додона, самолет, в котором находился спецпредставитель президента России, вице-премьер Дмитрий Рогозин, был вынужден вернуться в Москву.

Рейс авиакомпании S7 сообщением Москва-Кишинев, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сначала был задержан в Москве, а на подлете к венгерско-румынской границы самолет не был допущен в воздушное пространство Румынии.

В то же время, в аэропорту Кишинева более сотни подконтрольных Демпартии ветеранов приднестровского конфликта устроили пикет с требованиями не пускать Рогозина в Молдову.

Дмитрий Рогозин, который является еще и со-председателем молдо-российской межправительственной комиссии, намеревался участвовать в Приднестровье в торжествах по поводу 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.

О запланированной встрече с Рогозиным в Кишиневе и в Приднестровье заявил занимающий должность президента Игорь Додон, обсудивший программу визита Дмитрия Рогозина с Послом России в Молдове.