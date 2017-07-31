Ренато Усатый считает, что Додон сам и попросил Плахотнюка, чтобы румыны не пустили самолет Рогозина в Молдову

Лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый заявил, что за инцидентом с гражданским самолетом, в котором летел в Молдову вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, стоит президент Молдовы Игорь Додон.

«Рогозин летел в Молдову по приглашению молдавского президента и здесь его готовились встречать в аэропорту карманные унионисты Плахотнюка. Несмотря на это, Додон, считающий себя всенародно избранным, не сделал ничего, чтобы обеспечить приезд своего гостя на молдавскую землю», - написал Усатый в Facebook.

Лидер «Нашей партии» подчеркнул, что у Игоря Додона в распоряжении достаточно инструментов, чтобы обеспечить прибытие российского вице-премьера в Молдову. «Может быть, кто-то видел в аэропорту альтернативный митинг социалистов? Они даже не попытались создать в Кишиневе людской коридор, по которому Дмитрий Рогозин мог бы пройти, чтобы повстречаться с человеком, его пригласившим. Ничего этого не было», - заметил Усатый.

Ренато Усатый убежден, что скандальный отказ на пролет самолета с Дмитрием Рогозиным через воздушное пространство Румынии – результат заранее срежиссированного сценария, в котором участвовали «координатор» правящей коалиции, олигарх Владимир Плахотнюк и сам Игорь Додон.

«Додон как и полстраны наблюдал на Flightradar24, как борт GLP157 кружит над венгерским Дебреценом. Потому что он сам и попросил Плахотнюка, чтобы самолет не пустили именно румыны из партнерской PSD (Социал-демократической партии Румынии – Ред.). Если бы Рогозин приземлился в Кишиневе, а ему не дали бы выйти в город какие-то ряженные пикетчики, это был бы настоящий позор. А так, конечно, тоже позор, но уже геополитический, - заявил Усатый.

- Теперь президент может на брифинге рассказывать, как российский борт завернули румынские евроунионисты из Бухареста. Но, факты налицо: Додон знал, что самолет до Кишинева не долетит. Иначе как ещё объяснить, почему он не предпринял ничего для встречи своего гостя? Ну а в PSD, конечно, рады стараться, выполняя подобного рода просьбы из Кишинева. Лишний повод показать, что Молдова – это сфера влияния Румынии и, вообще, чуть ли ни её территория», - подытожил лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый.

В пятницу рейс авиакомпании S7 сообщением Москва-Кишинев, на борту которого находился вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, сначала был задержан в Москве, а на подлете к венгерско-румынской границы самолет не был допущен в воздушное пространство Румынии. Воздушное судно было вынуждено вернуться и приземлиться в Минске.

Дмитрий Рогозин, который является еще и со-председателем молдо-российской межправительственной комиссии, намеревался участвовать в Приднестровье в торжествах по поводу 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.

О запланированной встрече с Рогозиным в Кишиневе и в Приднестровье заявил занимающий должность президента Игорь Додон, обсудивший программу визита Дмитрия Рогозина с Послом России в Молдове.