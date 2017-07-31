Додон утвердил увольнение неугодной Плахотнюку судьи Домники Маноле

В пятницу, 28 июля указ Додона уже был и опубликован в «Monitorul Oficial».

Решение об освобождении от должности судьи Домники Маноле было принято Высшим советом магистратуры 4 июля, на основании заключения Службы информации и безопасности.

СИБ посчитал, что в ряде дел, рассмотренных судьей Домникой Маноле, судья допустила неправомерные действия, указывающие на ряд факторов риска в ее деятельности.

Высший совет магистратуры принял свое постановление, несмотря на то, что в его компетенцию не входит освобождение судей от должности без решения Дисциплинарной комиссии. На высказанное в этой связи замечание, члены ВСМ ответили циничным советом «обжаловать в Высшей судебной палате».

Власти вынесли свое решение после того, как репрессиями в отношении судьи Домники Маноле возмутились власти США и руководство Евросоюза.

Ранее уже сообщалось, что контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком Высший совет магистратуры выдал 31 мая 2016 года разрешение на привлечение судьи Кишиневской апелляционной палаты Домники Маноле к уголовному преследованию за решение, обязавшее Центризбирком провести референдум по изменению Конституции, инициированный Платформой «Demnitate și Adevăr».

Тогда, решение Высшего совета магистратуры было принято в ответ на запрос и. о. генерального прокурора Эдуарда Харунжена, который ходатайствовал об уголовном преследовании и уголовных санкциях в отношении Домники Маноле.