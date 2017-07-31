Додон пересмотрел свое обещание поехать в Приднестровье ...

Как сообщил в Фэйсбуке занимающий должность президента Игорь Додон, решение было им принято поздно вечером в пятницу, «в связи с произошедшими сегодня провокационными действиями».

Додон объявил, что решение об отмене своего визита в Бендеры ему помог принять лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

«В связи с произошедшими сегодня провокационными действиями в отношении делегации Российской Федерации, вместе тираспольским лидером Вадимом Красносельским мы приняли решение о моем неучастии в проводимых в Тигине/Бендерах событиях», - написал Додон по поводу своих же широко разрекламированных обещаний принять участие в торжествах по поводу 25-летия миротворческой операции на Днестре.

В то же время, Додон пообещал встретиться с Красносельским позже и отдельно, «с целью продолжения дискуссий о сближении двух берегов Днестра».

Примечательно, что за несколько часов до этого объявления, тот же Додон заверил в своем участии в запланированных в Бендерах мероприятиях. «Несмотря на то, что российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину и его делегации запретили въезд в Молдову, моя повестка дня остаётся неизменной. Приму участие в фестивале в городе Бендеры, посвящённому 25-летию восстановления мира на Днестре», - объявил Додон несколькими часами ранее.

Некоторые мотивы пересмотра Додоном своих обещаний можно найти в пресс-коммюнике внешнеполитического ведомства непризнанной приднестровской республики. Как сообщило указанное тираспольское ведомство, истинным мотивом неучастия Додона является «отказ военных представителей РМ в Объединённой контрольной комиссии и Объединённом военном командовании от участия в ранее запланированных совместных праздничных мероприятиях на территории Объединённого Штаба Совместных Миротворческих Сил».