Додон был в бешенстве – Рогозин (ВИДЕО) ...

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин считает, что из молдавских политиков, ответственных за инцидент с его «недолетом» в Молдову, стоит исключительно «мафиозная группа» Плахотнюка, а Додону «не дают работать».

Как заявил сам Рогозин в интервью телеканалу «Россия24», разворот у венгерско-румынской границы пассажирского самолета, на борту которого он направлялся в Молдову является «провокацией», стоит не только Румыния, но и мафиозная группа олигарха Владимира Плахотнюка.

В то же время, Рогозин не разделяет самое распространенное в Молдове мнение, что этот инцидент является результатом договоренностей Плахотнюка и позиционирующего себя в качестве пророссийского президента Игоря Додона.

Дмитрий Рогозин сообщил, что Додон позвонил ему на борт самолета. «Он был в бешенстве», - заметил Рогозин. Кроме того, Рогозин сообщил, что у Додона, которому по словам российского вице-премьера, «не дают работать», все же были договоренности с правительством Молдовы о визите Рогозина в Кишинев.

«Он (Додон – Ред.) тоже это расценивает, как провокацию против него. Он же, формально выступал приглашающей стороной. У него были свои договоренности с правительством его собственной страны», - добавил Рогозин.

По оценкам Рогозина, который является еще и спецпредставителем президента России по Приднестровью, в процессе приднестровского урегулирования «Додону не дают работать». «Ему не дают работать его оппоненты в молдавском правительстве», - резюмировал Рогозин.

Вице-премьер России так считает, несмотря на то, что 29 мая, Додон подписал совместное заявление с премьер-министром Павлом Филипом, председателем парламента Андрианом Канду, в котором они объявили об единой позиции в отношении Приднестровья.

Ранее уже сообщалось, что 28 июля рейс авиакомпании S7 сообщением Москва-Кишинев, на борту которого находился вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, сначала был задержан в Москве, а на подлете к венгерско-румынской границы самолет не был допущен в воздушное пространство Румынии. Воздушное судно было вынуждено вернуться и приземлиться в Минске.

Большинство молдавских политиков и наблюдателей сходятся во мнении, что инцидент был спланирован и стал результатом договоренности олигарха Владимира Плахотнюка и занимающего должность президента Игоря Додона. В Молдове о тандеме Плахотнюк-Додон говорят еще задолго до проведения президентских выборов в 2016 году. В подтверждение этого обвинения говорят многочисленные факты сотрудничества Додона с Плахотнюком, в том числе последние их договоренности об изменении избирательной системы.