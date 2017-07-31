Многотысячный митинг потребовал санкций ЕС в отношении партий Плахотнюка, Додона и Лянкэ (ФОТО) ...

В Кишиневе прошел многотысячный митинг протеста противников смешанной системы, за введение которой проголосовали депутаты партий Владимира Плахотнюка, Игоря Додона и Юрия Лянкэ.

Акция протеста собрала перед парламентом не менее 3 тысяч человек, несмотря на установившуюся в Молдове жару.

Из лидеров партий, перед собравшимися выступили председатели партии Платформа DA, Андрей Нэстасе, и партии «Действие и солидарность», Майя Санду.

Протестующие приняли Резолюцию, в которой выразили крайнюю обеспокоенность намерением властей Евросоюза пересмотреть Соглашение об ассоциации с Молдовой в связи с игнорирование молдавскими властями негативно позиции ЕС по поводу изменения избирательной системы. В этой связи участники протеста единогласно потребовали введения персональных санкций Евросоюза в отношении депутатов Демпартии, Партии социалистов и Европейской народной партии Молдовы, проголосовавших за изменение избирательной системы. Протестующие потребовали введения запрета на передвижение для лидеров этих партий в ЕС и сохранения санкций до момента пересмотра закона о введении смешанной избирательной системы.

После акции у парламента, протестующие прошли маршем мимо штаб-квартир Партии социалистов и Демпартии, скандируя лозунги: «Додон – предатель», Плахотнюка и Додон – в мусорный бак!», «Долой Демпартию!», «Воры!», «Долой диктатуру!».

По окончании манифестации, организаторы поблагодарили собравшихся за участие, объявив, что следующий протест на Площади Великого Национального собрания состоится 17 сентября.

Фото: jurnal.md