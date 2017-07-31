Руководство МВД пытается скрыть еще одно преступление полицейского (ВИДЕО) ...

Заместитель главы полиции Георгий Кавкалюк обвинен в давлении на сотрудников полиции с целью скрыть преступление одного из оперативников, пойманного пьяным за рулем.

Видеокадры с пьяным полицейским за рулем автомобиля BMW размещены в социальных сетях лидером «Нашей партии» Ренато Усатым.

На видео видно, как задержанный предлагает полицейским «разобраться по-свойски».

Как сообщил Усатый, задержанный оказался сотрудником Департамента спецопераций Пырлог Сергей. «Лично Георгий Кавкалюк и глава ДСО Валерий Кожокару давят на комиссара Чекан с целью скрыть этот случай и не возбуждать уголовное дело (вождение в пьяном виде, хулиганство, превышение служебных полномочий). Они пригрозили комиссару Чекан, что пожалеет, если ослушается и возбудит уголовное дело в отношении Пырлога, а ДСО задержит 10 офицеров чеканского комиссариата», - написал Ренато Усатый.

Полиция пока ничего не сообщала о совершенном своим офицером преступлении.

Ранее уже сообщалось, что тот же Кавкалюк требовал скрыть задержание группы полицейских, уличенных в наркотрафике.