У Додона проблемы с неподкупностью ...

В ходе своей последней пресс-конференции, выступая перед десятками журналистов, президент Молдовы Игорь Додон наговорил примерно лет так на 20 тюремного заключения.

Состав преступления настолько очевиден, что обвинения способен выдвинуть даже студент юридического колледжа. Тут и коррумпирование на любой вкус, от пассивного до активного, и конфликт интересов, и подозрение в получении взятки, и мутное зарубежное финансирование личных проектов под государственной крышей.

Кто незаконно подарил Додону миллионы на ремонт в Кондрице?

Купаясь в лучах внимания журналистов и желая показать, какой он рачительный хозяин, Додон похвастался перед репортерами ремонтом, который был проведен в резиденции главы государства в Кондрице. Как сообщают СМИ, «у каждого «объекта» журналисты интересовались, во сколько тот обошелся. Додон отвечал, что точно не знает».

Хорошо, не будем фиксировать внимание на том факте, что настоящие хозяева обычно знают, во сколько им обошлась каждая штакетина в заборе и каждая черепица на крыше. Интересно другое: откуда деньги на ремонт?

Несколько ранее Додон публично же хвастался, что на ремонт резиденции в Кондрице не было потрачено ни бана из государственного бюджета. А даже на первый взгляд ремонта там – на миллионы леев. Из какого кармана взялись эти миллионы, чтобы «сделать хорошо» главе государства?

Если из личного кармана президента, то это скандал и вопиющее несоответствие его налоговым декларациям. Сокрытие доходов, со всеми вытекающими последствиями. Если это подарок спонсора – то за какие услуги? И что это за спонсоры, отстегивающие высокому государственному чиновнику миллионы леев на украшение его чиновничьей жизни?

И потом, это ведь не частная лавочка — Кондрица. Это государственное учреждение. Додон, вообще, понимает, что без тендера туда даже машину щебенки нельзя завезти, не вступив в противоречие с уголовным кодексом? А ведь тендеров не было, ни одного. Ниоткуда, из воздуха вдруг возникли огромные деньги – и так же тихо растаяли в кондрицком тумане.

Что пообещал Додон арабскому шейху и турецкому президенту?

Понятно, что в захваченном государстве, где нет ни законов, ни правопорядка, чиновники заражаются пониженной социальной ответственностью так же быстро, как охотники на пиявок – болотной лихорадкой. Но когда этой болезнью страдает президент страны, да еще в отношениях с президентами других держав, это уже становится вопросом национальной безопасности.

Игорь Додон готов взять еще денег – теперь уже на ремонт здания резиденции президента в Кишиневе. На этот раз потенциальный спонсор Додона известен, это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обещал своему молдавскому коллеге оплатить восстановительные работы.

Ничего дурного нельзя сказать об этом благородном жесте Эрдогана. Но вот Додон-то что творит? Видимо, слишком привык без проблем брать деньги, которые ему суют в руки, не обращая внимания на дурацкие бумажки по кличке «законы». А что, государство же захвачено. Всем можно манипулировать миллионами, так почему Додону нельзя?

На минуточку, здание президентуры – это тоже государственное учреждение. Игорь Додон может показать хоть какой-нибудь двусторонний договор, в соответствии с которым Турция оказывает помощь Республике Молдова в ремонте объекта под названием «здание резиденции президента РМ»?

Общественность, государственные, налоговые органы обязаны видеть этот договор, который должен быть прозрачным, как слеза русалки. Молдова имеет право знать все – точную сумму, количество траншей, сроки — и самое главное, условия, на которых эти деньги передаются Додону.

Знаете, многие утверждают, что эти деньги Додону, православному фундаменталисту, дают под условие построить в Молдове даже не одну, а несколько мусульманских мечетей. И пока никто этой информации не опроверг, и тумана вокруг договоренностей Додона с Эрдоганом по-прежнему не убавилось

Кстати, прогулки Додона по отремонтированной Кондрице под ручку с арабским шейхом, который по слишком удачному совпадению именно сейчас приехал в гости к молдавскому президенту, этих сомнений вовсе не развеивают. Наоборот, сгущают, учитывая многовековые традиции коррумпирования ряда слабовольных молдавских господарей османской Портой.

Почему миссис Додон путает «личную шерсть» с государственной?

О том, что Игорь Додон, глава молдавского государства, потерял уже всякие берега и окончательно перестал заботиться о приличиях, говорит нахальная реклама частного фонда его супруги, Галины Додон, на официальной странице Президента РМ. Там даже рубрика есть рекламная, на первой странице – «Первая леди».

Простите, «первая леди» - это что за государственная должность? Какого класса, с каким окладом, по какому бюджету финансируется? Потому что ни в одном законе нет никаких упоминаний о такой должности, как «первая леди». Отсутствует, полностью.

Упаси, Боже, мы не собираемся касаться семьи Игоря Додона, но частному фонду, не имеющему никакого отношения к деятельности президента Молдовы, и — внимание, привлекающему средства из-за рубежа, о чем сам фонд с удовольствием докладывает, — абсолютно нечего делать на официальной интернет-странице главы государства.

И тот факт, что управляет фондом супруга президента, не оправдывает этот инцидент. Наоборот, придает ему скандальный характер. Не нужно путать личную шерсть с государственной, знаете.

А когда Игорь Додон с наслаждением рассказывает журналистам о том, как «друзья в России» оплачивают пиар-концерты в его личную политическую поддержку, то это уже квалифицируется просто – взятка. Нет разницы, чем берет взятки молдавский президент, деньгами, борзыми щенками или концертами. Это все равно остается преступлением.

Додону стоит об этом подумать, прежде чем так активно «колоться», причем прокуроры его еще даже пока ни о чем не спросили. Потому что там и правда наговорено – лет на 20.

И это с одной только пресс-конференции.