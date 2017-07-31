Полиция обвинена в покровительстве клеветнической кампании против одного из лидеров оппозиции ...

Об этом Нэстасе заявил в понедельник, после того, как утром на центральной площади Кишинева появились панно с оскорблениями в адрес лидера партии. Эти же панно беспрепятственно появились там же и в воскресенье, перед началом многотысячного антиправительственного митинга.

Лидер Платформы DA сообщил, что в понедельник утром, когда обычные прохожие сообщили ему о вновь появившихся панно, он лично пришел на Площадь Великого Национального собрания, куда вызвал и экипаж полиции.

«В центре столицы я увидел и группу индивидов из военизированных структур Плахотнюка, которые следили за происходящим. Кто-то из прохожих завесил пленкой эти панно, в свою очередь, полиция первым делом сорвала пленку, выбросив ее в урну. Это указывает на причастность МВД и лично Жиздана, в последнее время преследующего моих коллег по Платформе DA», - заявил Нэстасе входе импровизированной пресс-конференции перед зданием МВД.

Кроме того, обращает на себя внимание, что оскорбительные панно были размещены в самых охраняемых полицией местах – перед зданиями Правительства и Парламента, круглосуточно находящимися под видеонаблюдением и патрулированием.

Примечательно, что полицейские запретили Нэстасе демонтировать эти панно с центральной площади Кишинева, выставив охрану возле них.

Нэстасе считает, что развязанная Плахотнюком клеветническая кампания является ответом на проведенный в воскресенье многотысячный протест.

Ранее же сообщалось о причастности нынешнего главы МВД Александра Жиздана к организации и осуществлению целого ряда преступлений, среди которых поджег здания Парламента в ночь на 8 апреля. Жиздан также известен, как один офицеров МВД, «крышевавших» контрабанду через приднестровский регион. В 2004 году, будучи изобличенным, он даже вынужден был уволиться из органов МВД.