Марк Ткачук: Симуляция политики в Кишиневе может привести к конфликту на Днестре (AUDIO) ...

Бывший советник президента по внутренней политике, доктор истории Марк Ткачук считает, что обострение молдавско-российских отношений необходимо рассматривать в контексте кишиневских политических событий и их последствий для имиджа правящего большинства в глазах западных партнеров.

Антироссийский сценарий, который начали разыгрывать весной с высылки дипломатов, продолжился летом принятием парламентский Декларации по Приднестровью, а также скандалом вокруг неудавшегося визита вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. Все эти события происходили параллельно с изменением в Молдове избирательной системы в интересах фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Молдавский режим, называющий себя прозападным, вызвал этими поправками в Закон о выборах негодование европейских и американских партнеров, что было отражено во множестве жестких заявлений. Из-за своих действий, направленных только на сохранение у власти, правящее парламентское большинство утратило легитимность в глазах Вашингтона и Брюсселя. Как заявил Ткачук, «мы видим, как правящий в Кишиневе режим делает жесткие антиприднестровские и антироссийские декларации только лишь для того, чтобы подчеркнуть свой статус среди западных партнеров».

«Но это уже такие… тяжелые наркотики. Неизвестно, какие они дадут гарантии своей лояльности в следующий раз. Может быть, и обострение (приднестровского, — ред.) конфликта в прямом смысле этого слова. И любое, даже декларативное бренчание доспехами, не просто контрпродуктивно, но и опасно», — предостерегает Ткачук, комментируя тему в интервью порталу RuBaltic.ru.

Президент Игорь Додон в этой системе выступает как пророссийский политик и предпринимает в рамках своих полномочий какие-то попытки наладить отношения между Кишиневом и Тирасполем, однако он соучаствовал в том самом изменении избирательного законодательства, побочным эффектом которого стало антироссийское проявление лояльности Западу со стороны Владимира Плахотнюка.

«…Демократическая партия инициировала ещё в позапрошлом году так называемую смешанную систему, потом решила снизить ставки и выдвинуть одномандатную систему, и им уже хватало голосов, чтобы повести любой законопроект, но они создали имитацию дискуссии с социалистами, которые якобы пошли на компромисс, и, в общем-то, вернулись к первоначальному проекту Демократической партии, благодаря которому ДПМ, безусловно, путём подкупа, шантажа, использования всей административно-карательной вертикали, которая находится у неё в руках, несомненно, проведет в следующий парламент большинство. А социалисты, лидером которых является Додон, конечно, в лучшем случае 45-46 мандатов из 101 приобретут», — рассказывает Ткачук.

20 июля социалисты и демократы проголосовали за изменение избирательной системы, а на следующий день правящее парламентское большинство, уже без участия социалистов, пошло в атаку, приняв Декларацию о выводе из страны российских военных, входящих в миротворческий контингент.

Марк Ткачук:

«С 1992 года, с 21 июля, а я напомню вашим слушателям, что парламент такую вот жесткую декларацию принял как раз 21 июля, когда в 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня, с тех пор практически никаких эксцессов, перестрелок не произошло между Кишиневом и Тирасполем. Ни Тирасполь, ни Кишинев, несмотря на имевшие место жесткие декларации, не пытался перейти красную черту. И в значительно степени мир был обусловлен совместной миротворческой операцией, в которой участвуют миротворцы со стороны России, Кишинева и Тирасполя, Украины, и наблюдатели от ОБСЕ».

«То есть, с одной стороны, мир дружба и жвачка. Но с другой, в последнее время разыгрывать даже в симуляционных целях приднестровскую карту стало модно и, тем не менее, чрезвычайно опасно. Переход от слов к делу, границу между ними, невелика», — говорит Ткачук.

Наличие в Молдове президента, который называет себя пророссийским, не является против обострения на Днестре. Такие конфликты объявляют не президенты.

«Подобного рода конфликты не объявляются президентами. Как правило, они начинаются с локальных провокаций, которые устраивают какие-то третьи силы. Потом все друг друга обвиняют в том, что эти силы являются силами из Тирасполя или спецслужбами Кишинева. Дальше какое-то время продолжается стрельба и гибнут ни в чем не повинные люди. И вот потом уже начинается стадия, когда, так называемые государственные мужи, пытаются что-то сделать. В нашей ситуации, конечно, не возможно предположить, что Игорь Додон повторит опыт Мирчи Снегура. Это исключено. И в принципе нет политика, который хладнокровно отдаст приказ на возобновление боевых действий, подобных тем, что были 25 лет назад», — сказал Марк Ткачук.

Вместе с тем, опасность представляет та совместная симуляция политической активности, которую после прошлогодних выборов устроили Владимир Плахотнюк с Игорем Додоном.

«Сегодня, Игорь Додон вместе с правящим большинством и его лидером Владимиром Плахотнюком занимаются совместной симуляцией молдавской политической повестки дня», — рассказывает Марк Ткачук: «один разыгрывает карту противостояния Додону, а другой разыгрывает карту противостояния «проклятому Западу».

«В этом смысле вместе они принимают нужное им законодательство. Вместе отрабатывают сценарий совместного правления. У нас в Молдавии принято говорить, что здесь правит тандем из социалистов и демократов. Пока это всё такая симуляция, в которую настоящие политики и политологи в Молдове и за её пределами всё меньше и меньше верят, потому что она стала надоедать – у ребят один и тот же сценарий. В том числе, в части обострения отношений между Молдовой и Россией, между Кишиневом и Тирасполем».