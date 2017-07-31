Предана гласности еще одна деталь сговора Додона с Плахотнюком ...

Об этом заявил в социальных сетях мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Как сообщил Усатый, еще до президентских выборов между Усатым и Додоном была достигнута договоренность, что в случае победы Додона, последний выдвинет Усатого на должность секретаря Высшего совета безопасности. Усатый отметил, что инициатива о его выдвижении на должность секретаря ВСБ исходила лично от Додона.

Впоследствии, когда власти сделали Усатого «невъездным» в Молдову, между Додоном и Усатым была достигнута договоренность о том, что Додон назначит на должность секретаря кандидатуру от «Нашей партии».

В результате проведенных ими переговоров перед вторым туром выборов (4 ноября 2016 г. – Ред.), Додон и Усатый договорились, что секретарем ВСБ станет вице-председатель «Нашей партии» Елена Грицко.

«Додон быстро «сливает» Плахотнюку, что Усатый хочет назначить Грицко в Совет безопасности», - завил Ренато Усатый, отметив, что сразу после этого власти изменили условия назначения на эту должность.

Закон о государственной безопасности, устанавливающий условия для назначения секретаря Высшего совета безопасности, был внесен в парламент 23 ноября 2016 года и окончательно утвержден уже 9 декабря. Согласно этим нововведениям, претендовать на эту должность может кандидат, «имеющий стаж работы не менее пяти лет в органах государственной безопасности, вооруженных силах, органах внутренних дел, и который не был членом ни одной партии и не осуществлял политическую деятельность в течение последних десяти лет».

Формально, автором этой инициативы был депутат Демпартии С.Сырбу, чья поправка появилась перед голосованием законопроекта во втором чтении.

Позже, 3 марта 2017 года, Додон утвердил в качестве секретаря Высшего совета безопасности офицера СИБ Артура Гуменюка.

Примечательно, что говоря об изменении в этот закон, предусматривающие также переподчинение Службы информации и безопасности, а также службы госохраны, Додон всегда расценивает их, как преднамеренные действия «олигархов» по урезанию полномочий президента.