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Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)

Опубликовано : 01 август 2017 г. 14:46 | Просмотров: 29603 | Категория: Криминал

Начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь обвинен в клевете и незаконном преследовании оппозиционной «Нашей партии», возглавляемой мэром Бельц Ренато Усатым.

Руководство «Нашей партии» предоставило во вторник на пресс-конференции доказательства преступной халатности, допущенной главой полиции Александром Пынзарем после того, как утром того же дня Пынзарь публично обвинил активистов партии в установке клеветнических панно, оскорбляющих лидера партии платформа DA Андрея Нэстасе.

Как официально заявил Пынзарь .полиция якобы предотвратила эту акцию и даже установила ее авторов, обвинив одного из активистов «Нашей партии». Пытаясь доказать сказанное, глава полиции предоставил фрагменты записи телефонных переговоров активиста. Пынзарь не уточнил, на каком основании полиция вела прослушивание разговоров.

Спустя несколько часов, руководство «Нашей партии» предоставило доказательство того, что полиция сделал свои выводы на основании прослушивания частных телефонных переговоров. Активист партии, о котором говорил Пынзарь – Сергей Урекяну сообщил журналистам, что установленная им программа записывает все переговоры на его телефоне, а фрагмент записи, представленной Пынзарем, является частью разговора с его другом детства. Более того, Урекяну представил доказательство, что разговор велся 28 июля, то есть за два дня до того, как перед парламентом появились панно, о которых говорил Пынзарь. Собеседник же Урекяну вообще не имеет никакого отношения к партии, а речь шла о традиционном походе в баню. «Акция, о которой я сказал своему другу, сославшись на занятость, это поход к СИЗО №13, где в эту ночь должны были быть выпущены на свободу активисты «Нашей партии», незаконно задержанные 19 июля перед парламентом», - заявил Урекяну.

В свою очередь, вице-председатель «Нашей партии» Ильян Кашу сообщил, что партия официально потребует от Генеральной прокуратуры возбуждения уголовного дела в связи с незаконными действиями главы полиции Александра Пынзаря.

Генеральная прокуратура пока ничего не сообщала о своих дальнейших действиях.


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