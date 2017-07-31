«Человек слова» (ВИДЕО) ...

«Очень важно, чтобы президент был ближе к народу. Поэтому, я обещал и своим избирателям, и сдержу свое слово: по Молдове будем ездить без мигалок», - объяснил в конце 2016 года суть одного из своих предвыборных обещаний Додон, забывший о нем спустя неделю.

Видеоматериал – из репортажа под названием «Вперед в социализм» телеканала «Россия24».