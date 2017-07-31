ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC) ...

Сотрудница Кишиневской мэрии входит в одну из преступных сетей по торговле живым товаром, пользуясь протекцией и.о. мэра Нистора Грозаву, а также ответственных лиц в МВД.

Об этом агентству OMEGA сообщил сотрудник Центра по борьбе с торговлей людьми, уточнив, что речь идет об известном руководству мэрии факте причастности одной из сотрудниц аппарата примарии Кишинева Лилии Крышмару.

Девушка, в недалеком прошлом, бывшая танцовщица, ныне работает в Управлении по уплате налогов и местных сборов.

Как отметил собеседник агентства, вице-мэру Нистору Грозаву был известен факт ее причастности к преступной деятельности, однако при устройстве на госслужбу именно он помог ей в оформлении через знакомых в МВД за 500 евро справки о несудимости и непричастности к преступной деятельности.

Кроме того, известно, что сотрудница мэрии имеет отношение к одному из открытых в Кишиневе эротических видеочатов, и сети апартаментов, в которых оказывались интим-услуги под видом массажа. Одним из подельников чиновницы был ее приятель, в отношении которого и было заведено уголовное дело по факту сутенерства.

Источник также уточнил, что среди принужденных этой группой к проституции были и несовершеннолетние.

Как видно из предоставленных агентству внутренних материалов Центра по борьбе с торговлей людьми, информация о причастности госслужащей к преступной деятельности известна с 2014 года, когда было установлено, что этой группой принуждались девушки к занятию проституцией.

Также, сообщает источник, дело тормозится в суде столичного сектора Чентру, опять же не без участия Нистора Грозаву.