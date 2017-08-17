София Ротару выступит в Бельцах на концерте в честь Дня независимости (ВИДЕО)
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В то время, как на День независимости в Кишиневе власти оградятся от народа многотысячным кордоном полиции, в Бельцах пройдет грандиозный концерт с участием народной артистки Молдовы, Украины София Ротару.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Бельц Ренато Усатый, разместив и приветственное послание Софии Ротару.
Вынужденно находящийся за пределами Молдовы мэр Бельц сообщил, что сожалеет, что сможет присутствовать в Бельцах только по скайпу. «Уверен, что мы обязательно скоро увидимся в Молдове. Я это точно знаю», - написал Ренато Усатый.
Праздничный концерт в честь Дня независимости состоится вечером 27 августа на центральной площади Бельц, а кроме Ротару в нем примут участие Ирина Круг, популярная румынска группа «Fly Project» и знаменитый молдавский оркестр «Tharmis Orchestra».
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