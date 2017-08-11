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Додон в очередной раз отказался от обещания добиться досрочных парламентских выборов

Опубликовано : 17 август 2017 г. 13:14 | Просмотров: 1564 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон, выступавший ранее за досрочные выборы, поручил разработать Стратегию национальной безопасности до завершения мандата действующего парламента.

Об этом Додон написал в социальных сетях, сообщив, что эта тема была обсуждена в ходе созванного им совещания с участием некоторых членов Высшего совета безопасности.

По утверждению Додона, основным обсуждаемым на этом совещании вопросом стала «разработка Стратегии национальной безопасности Республики Молдова».

«В качестве основной задачи предложил, чтобы Стратегия была разработана, доработана и передана на утверждение Парламенту не позднее конца 2018 года», - написал Додон, который ранее несколько раз заявлял о необходимости проведения досрочных парламентских выборов действующего парламента, мандат которого продлится именно до конца 2018 года.

Также, Додон не уточнил, почему на разработку его Стратегии национальной безопасности необходимо полтора года.

Кроме того, действующий президент не сообщил, почему в заседании не участвовали представители силовых ведомств, правительства и парламента, являющиеся членами Высшего совета безопасности.

Судя по размещенным Додоном фотографиям с указанного совещания, в нем участвовали лишь несколько членов ВСБ, которые являются сотрудниками его администрации: Василий Шова, Максим Лебединский, Руслан Флоча и Артур Гуменюк.



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