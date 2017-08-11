МВД провело акцию устрашения на улицах Кишинева (ВИДЕО)
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Руководство Войск карабинеров МВД провело ранним утром в пятницу так называемые учения на улицах одного из спальных районов Кишинева, где под стрельбу холостыми патронами сотни карабинеров в полной экипировке прошли марш-броском.
Так называемые учения прошли в столичном микрорайоне Старая почта, а жители были разбужены взрывами, выстрелами и боевыми речевками карабинеров.
Известно, что по замыслу организаторов «учений», карабинеры отрабатывали действия «по восстановлению общественного порядка вблизи объектов особого значения».
Видео: facebook.com
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