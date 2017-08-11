Додон использует сотрудников своей администрации для частной деятельности жены (ВИДЕО+DOC) ...

15 августа в администрации президента был организован брифинг об организации «национальной кампании» в связи с началом учебного года Фондом «первой леди». Выступившая на этом брифинге чиновница Рита Маноле представилась «членом совета благотворительного фонда «От души» первой леди Галины Додон».

Маноле не уточнила, почему для благотворительных акций жены президента должна быть использована трибуна администрации президента, а также, если она является или нет сотрудницей администрации.

Примечательно, что Рита Маноле еще совсем недавно была представлена в другом официальном статусе – помощника президента.

Как указано в постановлении правительства от 1 февраля 2017 года об утверждении персонального состава делегации в связи с визитом Додона в Брюссель, Маноле фигурирует как «помощник президента Республики Молдова».

Согласно последней Декларации о доходах, поданной Ритой Маноле в 2016 году, до прихода в администрацию президента она являлась помощником одного из депутатов парламента. В 2014 году, она была кандидатом в депутаты по спискам ПСРМ, являясь членом этой партии.

Прокуратура по борьбе с коррупцией пока никак не отреагировала на очевидный факт конфликта интересов, наличия коррупционной составляющей в деятельности сотрудников администрации Игоря Додона, а также использования публичных средств для частной деятельности семьи президента.