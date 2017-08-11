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Грузия потребовала от Украины экстрадиции экс-президента Саакашвили

Опубликовано : 18 август 2017 г. 15:00 | Просмотров: 365 | Категория: Мир

Главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Михаила Саакашвили.

«По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом», - цитирует издание «Украинская правда» сообщение Главной прокуратуры Грузии.

Как известно, ранее украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Однако, после того, как 27 июля президент Украины Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, в начале августа 2017 года в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что теперь ситуация изменилась - если экс-президент Грузии окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции, то его выдадут.

Сейчас Саакашвили находится в Польше и собирается вернуться в Украину 10 сентября. Однако украинские пограничники завили, что не собираются его пускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.



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