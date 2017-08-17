Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора» ...

Как сообщает украинское издание «Буковинська Правда», Тарасенко объявил об этом в социальных сетях, отметив, что убежден в том, что украинцам и молдованам нужно совместно бороться против оккупантов и сепаратистов.

Лидер «Правого сектора» напомнил, что «дальнейшие успехи Украины в борьбе с агрессором непосредственно зависят от безопасности наших границ». «Очевидно, сейчас складывается крайне сложная и опасная обстановка в Молдове, где оккупанты привольно себя чувствуют не только в Приднестровье, но и готовы в любой момент расшатать ситуацию в Гагаузии. Наши молдовские друзья пытаются противостоять сепаратистским тенденциям и остро нуждаются в помощи и моральной поддержке», - подчеркнул руководитель «Правого сектора».

Как отметил Андрей Тарасенко, «единственной силой, которая реально борется против вмешательства Кремля в кишиневскую политику и способна дать реальный отпор антимолдавским силам является Демократическая партия Молдовы, с представителями которой мы как раз договорились о сотрудничестве и открытии второго фронта против сепаратистов и оккупантов».

Он подчеркнул в этой связи, что «Правый сектор» и ДПМ вели переговоры несколько месяцев «и наконец пришли к пониманию». «Речь идет о стратегическом взаимовыгодном партнерстве, которое поможет защитить суверенитет и границы Молдовы и Украины. Сепаратисты, оккупанты, ватники, казнокрады, коммунисты – это общие проблемы молдавского и украинского народов, и только общими усилиями избавившись от этого балласта мы сделаем наши страны навсегда неприступными для агрессора», - заявил Андрей Тарасенко.

Кроме того, лидер «Правого сектора» сообщил, что возглавляемая Плахотнюком Демпартия «станет не единственным нашим союзником в борьбе с кремлевской чумой на границах будущего Балто-Черноморского союза».

Демпартия пока ничего не сообщала о каких-либо договоренностях с украинской националистической партией «Правый сектор».

Ранее, 16 сентября 2010 года, Демпартия Молдовы подписала Соглашение о сотрудничестве и укреплении межпартийных связей между «Единой Россией».

Согласно тому Соглашению, «стороны следуют курсу на равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Республикой Молдова и стремятся внести вклад в укрепление добрососедства».