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Депутат партии Додона заявляет, что «он не занимается политикой» (ВИДЕО)

Опубликовано : 19 август 2017 г. 11:29 | Просмотров: 1716 | Категория: Власть

Представляющий фракцию Партии социалистов депутат Владимир Односталко объявил, что не собирается заниматься политикой, даже в должности депутата.

Об этом депутат завил в ходе прошедшего в июле заседания Бессарабского районного совета, в работе которого он принимал участие.

Односталко сделал свое заявление, отвечая на вопрос одного из районных советников о последствиях изменения избирательной системы.

«Я член Комиссии по здравоохранению, социальной защите и труду. Я не занимаюсь политикой и не буду ею заниматься. Я занимаюсь людьми. В центре моего внимания человек», - высокопарно заявил депутат.

Заявление депутата, являющегося одним из инициаторов изменения избирательной системы, вызвало негодование среди местных избранников. Один из них даже подшутил, что «мы даже знаем имя человека, который находится в центре внимания ваших депутатов».


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