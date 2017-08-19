Заместитель Плахотнюка присвоил себе часть детской библиотеки в Бельцах (DOC) ...

Агентству OMEGA переданы документы о сделке, в которой кроме Витюка замешаны бывший мэр Бельц, ныне депутат от ПКРМ, Василий Панчук, а также бывший и.о. мэра Бельц, ныне начальник территориального бюро Госканцелярии Октавиан Маху и председатель бельцкого филиала Демпартии Октавиан Маху.

В апреле 2015 года, возглавляемая Витюком Федерация Кикбоксинга и Муай Тай была уведомлена Октавианом Маху о решении муниципального совета по продаже нанимаемого Федерацией «нежилого помещения в жилом доме по ул. Индепенденцей 36». Обращает на себя внимание, что в подписанном Маху Уведомлении указано, что площадь этого объекта – 419,3 кв.м, а цена соответствует указанной в контракте о купле-продажи объекта площадью 340,7 кв.м – 285 тысяч леев.

Также, примечательно, что Маху указывает этот объект, как «помещение в жилом доме», хотя во всех документах он фигурирует, как «подвальное помещение в здании детской библиотеки им. И.Крянгэ».

До продажи Витюку принадлежащего детской библиотеке помещения, муниципальный совет разрешил ему же лишь аренду и то периодом на 1 год. (Решение Совета от 29 марта 2012 г.).

Спустя полтора года, 1 августа 2013 года, Совет выносит решение о продлении срока аренды этого же помещения, уже на 3 года, разрешив тогдашнему примару В.Панчуку продлить срок действия договора найма.

Последняя стоимость аренды указанного помещения детской библиотеки составила 42110 лея в год и была установлена в 2014 году, согласно нормам Закона о бюджете. Официальная цель использования помещения муниципальной собственности возглавляемой Витюком Ассоциацией Кикбоксинга и Muai Thay является «оказание спортивно-оздоровительных услуг».

Далее, 6 мая 2015 года, Маху подписывает с Витюком Договор о купле- продаже помещения, которое полностью переходит в собственность принадлежащей нынешнему вице-спикеру и вице-председателю Демпартии Владимиру Витюку. Обращает на себя внимание, что помещение, о котором идет речь, прилегает к дому, в котором проживает В.Витюк.

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