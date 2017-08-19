Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе ...

Kaufland был использован для прикрытия преступной схемы олигарха Владимира Плахотнюка по захвату земли в столичном Центральном парке.

В понедельник стало известно, что принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку фирма Finpar Invest продала участок Центрального парка (быв. Кафе «Гугуцэ») фирме-партнеру Kaufland - Regata Imobiliare SRL.

Сделка была утверждена 27 июня, после того, как общественность Кишинева возмутилась намерением олигарха построить на месте бывшего кафе в Центральном парке 12-этажный гостиничный комплекс.

В середине августа на этом участке уже даже начаты геодезические работы. 21 августа, муниципальный советник Ильян Кашу сообщил в социальных сетях, что работ ведет фирма Regata Imobiliare SRL, которой принадлежащая Плахотнюку Finpar Invest втайне продала участок.

Новый владелец участка имеет непосредственное отношение к концерну Kaufland. Первый магазин этого германского концерна намеревается построить на земельном участке, предоставленном фирмой Regata Imobiliare SRL, по адресу пр. Мирча чел Бэтрын 25/1. Примечательно, что именно этот адрес являлся юридическим адресом фирмы Regata Imobiliare SRL до 1 июля 2016 года.

Руководитель этой, очевидно, подставной фирмы – Чеслав Чухрий занимается бизнесом в Румынии, а в Кишиневе является владельцем ресторанов ”Cactus” и ”Mi Piace”.