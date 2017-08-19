Украина сменила своего спецпредставителя по приднестровскому урегулированию ...

Об этом говорится в подписанном 21 августа указе главы украинского государства.

До своего назначения, Крыжановский был послом Украины в Эстонии. Он сменит на этой должности Игоря Харченко, который был назначен 4 апреля 2014 года.

Виктор Крыжановский был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования с августа 2008-го до июля 2010 года.