Украина сменила своего спецпредставителя по приднестровскому урегулированию
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
Об этом говорится в подписанном 21 августа указе главы украинского государства.
До своего назначения, Крыжановский был послом Украины в Эстонии. Он сменит на этой должности Игоря Харченко, который был назначен 4 апреля 2014 года.
Виктор Крыжановский был специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования с августа 2008-го до июля 2010 года.
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