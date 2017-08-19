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Додон назначил своим советником коллегу по молебну на Афоне (ФОТО)

Опубликовано : 22 август 2017 г. 12:03 | Просмотров: 868 | Категория: Власть

Полицейский, которому грозило увольнение из органов МВД за совместное паломничество с Додоном на Святую гору Афон, был назначен советником президента по особым поручениям.

О назначении начальника Бендерского инспектората полиции Павла Войку сообщил в соцсетях занимающий должность президента Игорь Додон.

«Сегодня подписал Указ о назначении господина Павла Войку на должность советника президента Республики Молдова по особым поручениям», - написал Додон.

Ранее сообщалось, что начальник Бендерского инспектората полиции Павел Войку отправился на Святую гору Афон, где он был запечатлен в футболке с символикой кампании ”Iubesc Moldova”, инициированной социалистами. Это послужило предлогом для инициирования Генеральным инспекторатом полиции о начале служебного расследования в его отношении.

Внутреннее расследование должно было начаться одновременно с выходов Войку из очередного отпуска.

Пока не сообщалось о том, чем будет заниматься бывший полицейский в должности советника президента по особым поручениям.



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