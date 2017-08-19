Додон назначил своим советником коллегу по молебну на Афоне (ФОТО)
|
Полицейский, которому грозило увольнение из органов МВД за совместное паломничество с Додоном на Святую гору Афон, был назначен советником президента по особым поручениям.
О назначении начальника Бендерского инспектората полиции Павла Войку сообщил в соцсетях занимающий должность президента Игорь Додон.
«Сегодня подписал Указ о назначении господина Павла Войку на должность советника президента Республики Молдова по особым поручениям», - написал Додон.
Ранее сообщалось, что начальник Бендерского инспектората полиции Павел Войку отправился на Святую гору Афон, где он был запечатлен в футболке с символикой кампании ”Iubesc Moldova”, инициированной социалистами. Это послужило предлогом для инициирования Генеральным инспекторатом полиции о начале служебного расследования в его отношении.
Внутреннее расследование должно было начаться одновременно с выходов Войку из очередного отпуска.
Пока не сообщалось о том, чем будет заниматься бывший полицейский в должности советника президента по особым поручениям.
Додон использует сотрудников своей администрации для частной деятельности жены (ВИДЕО+DOC) ...Просмотров: 3231
|30.07.2017
|Многотысячный митинг потребовал санкций ЕС в отношении партий Плахотнюка, Додона и Лянкэ (ФОТО)