Чиновник отделался легким штрафом за ущерб в 2,5 миллиона леев ...

Бывший зам.министра экономики от Демпартии Валерий Трибой приговорен к штрафу за нанесенный им ущерб государству 2,5 миллиона леев.

Решение об этом было вынесено во вторник Кишиневским судом.

Как заявил после вынесения приговора прокурор Дорин Компан, «Валериу Трибой был приговорен к штрафу в размере 750 условных единиц, поскольку согласно законодательству, в случае если суд проходит в особом порядке, то максимальная сумма штрафа сокращается на четверть».

Несмотря на столь гуманный приговор, прокурор сообщил, что сторона обвинения в целом удовлетворена приговором, добавив, что « ничего не слышал о запрете занимать определенные должности».

Прокурор добавил, что арестованный 31 марта чиновник полностью признал свою вину и добровольно выплатил причиненный ущерб, чем и объясняется столь «мягкий приговор».

На момент ареста сообщалось, что Трибой обвинялся в том, что «в 2014 – 2016 гг. подсудимый, злоупотребляя занимаемой должностью, посредством третьих лиц, выкупил у АО "Moldtelecom" недвижимость стоимостью почти 1 000 000 леев, а впоследствии сдал здание в аренду на 10 лет предприятию "Furnizarea Energiei Electrice Nord".

Также, прокуратура сообщала, что злоупотребляя властью, подсудимый дал указания должностным лицам за счет предприятия отремонтировать сданную в аренду недвижимость, а на ремонт здания было выделено 4 млн. леев. В то же время предприятие "Furnizarea Energiei Electrice Nord", которое отремонтировало здание из собственных денег, должно было выплатить арендную плату за эту недвижимость в размере чуть меньше 50 000 леев в год.