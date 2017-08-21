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Пенсионеры проведут протест в День независимости

Опубликовано : 23 август 2017 г. 10:04 | Просмотров: 608 | Категория: Люди

Союз пенсионеров Республики Молдова объявил об организации 27 августа, в День независимости, акции протеста против состояния дел в стране.

Как сообщило руководство Союза пенсионеров, цитируемое IPN, протестом в этот день пенсионеры намерены обратить внимание на ситуацию, в которой оказались пожилые люди из-за мизерных пенсий.

«Жизнь пенсионеров становится все тяжелее, плачевнее. Эта ситуация требует действий», - заявил председатель Союза Виктор Лянкэ, призвав пенсионеров сплотиться и выйти на протест.

Первый вице-председатель Союза пенсионеров Николае Стратулат отметил, в свою очередь, что государство, которое не заботится о своих гражданах, обречено на провал. По его мнению, за прошедшие 26 лет большинство руководителей страны накопили целые состояния за счет граждан. Он добавил, что если в стране пожилые люди недовольны положением вещей, то это означает, что вся страна недовольна.

Лидеры Союза пенсионеров сообщили, что протестующие соберутся 27 августа, с 10.00 до 11.00, в сквере Театра оперы и балета. Затем, в 11.00, они отправятся к памятнику Штефану Великому и Святому, где возложат цветы. После этого пенсионеры направятся к скверу парламента, где и пройдет акция протеста.



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