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Для лидера Демпартии устраивается «пир» в представительстве Молдовы при ООН в Женеве

Опубликовано : 23 август 2017 г. 17:02 | Просмотров: 1283 | Категория: Власть

Пиршество по поводу Дня независимости будет устроено молдавской дипмиссией при ООН в Женеве, а в мероприятии планируется участие олигарха и владельца ДПМ Владимира Плахотнюка.

Об этом агентству OMEGA сообщили источники в Госканцелярии правительства.

Как уточнил собеседник агентства, мероприятие пройдет 31 августа, а сумма затрат намного превосходит затраты любых ранее проведенных посольствами торжеств. Дипломаты уже оповещены, что в мероприятии должен принять участие лидер ДПМ. Специально для этого, арендован один из самых дорогих залов торжеств, аренду которого позволяли себе лишь представители обеспеченных стран.

Согласно источнику, на мероприятие приглашено и рекордное количество гостей - 600 человек, а для присутствующих будет петь молдавская группа SunStroke Project.

Правительство Молдовы не публиковало сумму затрат и источник средств, выделенных на организацию мероприятия молдавским представительством в Женеве в честь Дня независимости.



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