Власти уличены в вандализме (ФОТО) ...

Заявления полиции о демонтаже памятника В.Ленину в Фалештах «для реставрации» оказались дезинформацией, а разрушенный памятник был найден на территории Районного совета.

Многотонный гранитный памятник, находящийся в центре города Фалешты, был демонтирован в ночь на 23 августа неизвестными. На многочисленные запросы местных избранников и жителей Фалешт, власти заявляли о том, что им ничего не известно о сносе памятника.

Позже, пресс-секретарь Фалештского инспектората полиции сообщила изданию realitatea.md, что «памятник был демонтирован для реставрации, а затем он будет перенесен в другое место».

Лишь к вечеру среды, местные избранники от «Нашей партии» обнаружили разрушенный памятник на территории Районного совета, несмотря на многочисленные заявления председателя района Ираиды Пынзарь о том, что местонахождение памятника ей не известно.

Как заявил городской советник от «Нашей партии» Эдуард Плешка, никакого решения совета о демонтаже памятника не существует, а несмотря на многочисленные заявления в полицию, правоохранительные органы никак не собирается реагировать. Плешка отметил, что автором памятника является уроженец Фалешт, знаменитый скульптор Лазарь Дубиновский.

Памятник был установлен в 1978 году скульптором Л.Дубиновским и архитектором С.Шойхетом.

Власти пока ничего не сообщали в связи с самовольным разрушением памятника в центре Фалешт.